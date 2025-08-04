Ведущая популярного шоу "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь стала невестой. Об этом рассказал ее избранник бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он рассекретил, когда сделал предложение любимой и как это сделал. Сообщает Show 24 со ссылкой на ТСН.

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Как выяснилось, пара уже вместе более 7 лет, и хоть они еще не оформили брак официально, предложение руки и сердца давно состоялось.

Всему свое время. Мы из тех пар, для которых эти формальности не имеют никакого значения. Предложение я уже сделал. Это было спокойно, красиво, по-домашнему. Поэтому Кристина невеста уже как несколько лет,

– поделился Павел Розенко.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко / Фото с сайта "1+1"

В то же время телеведущая призналась журналистам, что планирует менять фамилию после свадьбы.

Мне мало приключений с моим двойным именем, поэтому если будет – Елена-Кристина Лебедь-Розенко, будет еще прикольнее,

– с юмором отметила знаменитость.

Напомним, что в прошлом месяце Елена-Кристина Лебедь заинтриговала сеть фото с округлым животиком.