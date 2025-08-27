Елена Мозговая откровенно рассказала о браке с Александром Пономаревым. Продюсер призналась, что в отношениях с певцом было физическое насилие.

Подробностями Мозговая поделилась в новом интервью. Пишет Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Алины Доротюк.

Тоже интересно Всегда мечтал о семье: сколько раз был женат Александр Пономарев и кто его возлюбленная сейчас

Елена Мозговая отметила, что все абьюзеры – одинаковы: унижают, заставляют просить прощения за то, чего человек не делал. Продюсер долго не уходила из отношений, ведь не могла обеспечивать дочерей самостоятельно.

Когда у меня появилась финансовая независимость, я думала об этом, но всегда не хватало сил. Это было уже сопротивление. Я уже не просто терпела, а могла дать сдачи. Потом появились внутренние силы. Подумала, что надо это закончить. Я пришла и честно, глядя в глаза, сказала: "Я влюбилась, мне надо уходить",

– вспомнила Мозговая.

Женщина призналась, что годами не рассказывала о физическом насилии со стороны Александра Пономарева, ведь об этом ее просили дочери. Теперь, когда девушки уже взрослые, продюсер решилась заговорить об этом.

Мозговая заметила, что молчала и из-за советского воспитания. По словам продюсера, женщины боятся реакции общества. Сама же Елена подчеркнула, что ей безразлично на то, что скажут люди.

Продюсер отказалась делиться подробностями абьюзивных отношений с Пономаревым – об этом знают ближайшие друзья. Однако Мозговая рассказала, что Александр запрещал ей идти на работу, пока певца не уговорил ее друг.

Все абьюзеры очень ревнивые. Любви же не было, но ревность была. Ревность – это самое страшное, наверное, что может чувствовать человек. Мне даже страшно представить, что он чувствует, когда ревнует кого-то, а особенно безосновательно. Там же же полная паника, наверное, в голове,

– отметила продюсер.

Родители Елены не знали, что в браке с Пономаревым было насилие, но впоследствии она рассказала об этом матери.

Я не могла рассказать папе (певец и композитор Николай Мозговой – Show 24), потому что боялась, что он его убьет. Я – единственная, самая любимая принцесса. Если бы он узнал, он бы просто его задушил,

– поделилась она.

Интервью с Еленой Мозговой: смотрите видео онлайн

Что известно об отношениях Елены Мозговой и Александра Пономарева?