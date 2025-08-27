Олена Мозгова заявила, що пережила фізичне насильство у шлюбі з Пономарьовим
- Олена Мозгова поділилась, що у шлюбі з Олександром Пономарьовим вона зазнавала фізичного насильства, про яке мовчала багато років через прохання доньок.
- Батьки Олени не знали про насильство, але згодом вона розповіла матері.
Олена Мозгова відверто розповіла про шлюб з Олександром Пономарьовим. Продюсерка зізналась, що в стосунках зі співаком було фізичне насильство.
Подробицями Мозгова поділилась у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.
Олена Мозгова наголосила, що всі аб'юзери – однакові: принижують, примушують просити вибачення за те, чого людина не робила. Продюсерка довго не йшла зі стосунків, адже не могла забезпечувати доньок самостійно.
Коли у мене з'явилась фінансова незалежність, я думала про це, але завжди не вистачало сил. Це був уже супротив. Я вже не просто терпіла, а могла дати здачі. Потім з'явились внутрішні сили. Подумала, що треба це закінчити. Я прийшла і чесно, дивлячись в очі, сказала: "Я закохалась, мені треба йти",
– пригадала Мозгова.
Жінка зізналась, що роками не розповідала про фізичне насильство з боку Олександра Пономарьова, адже про це її просили доньки. Тепер, коли дівчата вже дорослі, продюсерка наважилась заговорити про це.
Мозгова зауважила, що мовчала й через радянське виховання. За словами продюсерки, жінки бояться реакції суспільства. Сама ж Олена підкреслила, що їй байдуже на те, що скажуть люди.
Продюсерка відмовилась ділитись подробицями аб'юзивних стосунків з Пономарьовим – про це знають найближчі друзі. Однак Мозгова розповіла, що Олександр забороняв їй йти на роботу, поки співака не вмовив її друг.
Усі аб'юзери дуже ревниві. Кохання ж не було, але ревність була. Ревнощі – це найстрашніше, напевно, що може відчувати людина. Мені навіть страшно уявити, що вона відчуває, коли ревнує когось, а особливо безпідставно. Там же ж повна паніка, напевно, в голові,
– зазначила продюсерка.
Батьки Олени не знали, що у шлюбі з Пономарьовим було насильство, але згодом вона розповіла про це матері.
Я не могла розказати татові (співак і композитор Микола Мозговий – Show 24), тому що боялася, що він його вб'є. Я – єдина, найкоханіша принцеса. Якби він дізнався, він би просто його задушив,
– поділилась вона.
Інтерв'ю з Оленою Мозговою: дивіться відео онлайн
Що відомо про стосунки Олени Мозгової та Олександра Пономарьова?
Олена Мозгова та Олександра Пономарьов познайомилися на фестивалі імені Володимира Івасюка в середині 90-х років, який організовував батько продюсерки.
Роман між ними закрутився, коли співак переїхав до Києва. У 1988 році в Олени та Олександра народилася донька Євгенія. На той момент продюсерка також мала доньку Зою від попередніх стосунків.
Мозгова і Пономарьов перебували у цивільному шлюбі. Вони розлучилися після близько 10 років стосунків. Артист розповідав, що причиною стали зради з боку коханої, про які вона сама зізналась.