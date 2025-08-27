Подробицями Мозгова поділилась у новому інтерв'ю. Пише Show 24 з посиланням на ютуб-канал Аліни Доротюк.

Олена Мозгова наголосила, що всі аб'юзери – однакові: принижують, примушують просити вибачення за те, чого людина не робила. Продюсерка довго не йшла зі стосунків, адже не могла забезпечувати доньок самостійно.

Коли у мене з'явилась фінансова незалежність, я думала про це, але завжди не вистачало сил. Це був уже супротив. Я вже не просто терпіла, а могла дати здачі. Потім з'явились внутрішні сили. Подумала, що треба це закінчити. Я прийшла і чесно, дивлячись в очі, сказала: "Я закохалась, мені треба йти",

– пригадала Мозгова.

Жінка зізналась, що роками не розповідала про фізичне насильство з боку Олександра Пономарьова, адже про це її просили доньки. Тепер, коли дівчата вже дорослі, продюсерка наважилась заговорити про це.

Мозгова зауважила, що мовчала й через радянське виховання. За словами продюсерки, жінки бояться реакції суспільства. Сама ж Олена підкреслила, що їй байдуже на те, що скажуть люди.

Продюсерка відмовилась ділитись подробицями аб'юзивних стосунків з Пономарьовим – про це знають найближчі друзі. Однак Мозгова розповіла, що Олександр забороняв їй йти на роботу, поки співака не вмовив її друг.

Усі аб'юзери дуже ревниві. Кохання ж не було, але ревність була. Ревнощі – це найстрашніше, напевно, що може відчувати людина. Мені навіть страшно уявити, що вона відчуває, коли ревнує когось, а особливо безпідставно. Там же ж повна паніка, напевно, в голові,

– зазначила продюсерка.

Батьки Олени не знали, що у шлюбі з Пономарьовим було насильство, але згодом вона розповіла про це матері.

Я не могла розказати татові (співак і композитор Микола Мозговий – Show 24), тому що боялася, що він його вб'є. Я – єдина, найкоханіша принцеса. Якби він дізнався, він би просто його задушив,

– поділилась вона.

Що відомо про стосунки Олени Мозгової та Олександра Пономарьова?