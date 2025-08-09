9 серпня легенді українського шоубізнесу виповнюється 52 роки. Раніше ходили чутки про те, що Олександр Пономарьов одружився втретє. Та сам артист спростував цю інформацію. Show 24 розповість, що відомо про його особисте життя та чи зайняте серце співака зараз.

До слова Пішла зі сцени й займається бізнесом з коханим: де зараз Даша Астаф'єва

Що відомо про перші стосунки Пономарьова?

Перші серйозні стосунки Олександра Пономарьова виникли з Оленою Мозговою. В середині 90-х вони познайомилися на фестивалі імені Івасюка, організатором якого був Микола Мозговий. Коли співак переїхав до Києва, у них закрутився роман. Ініціаторкою була здебільшого саме Олена.



Олександр Пономарьов і Олена Мозгова / Фото з фейсбуку Олени Мозгової

На той час Олена виховувала доньку Зою від попередніх стосунків. Олександр прийняв її як рідну, хоч офіційно не вдочеряв. У 1998 році у пари народилась донька Євгенія. З цього часу Пономарьов різко змінився й став відповідальнішим. Однак він так і не одружився з Оленою Мозговою офіційно – їхній шлюб був цивільним.

Я не готовий був до цього (одруження, – Show 24). Це дуже важке питання. Я не знаю, чому так. Не хотів, і все,

– коментував музикант.

Після близько 10 років стосунків пара розлучилась. Причиною стали зради з боку Олени Мозгової. За словами артиста, обраниця розповіла йому про це сама.

"У мене відбулося так в житті, що зрадили – я спробував простити, потім ще раз зрадили – я не зміг простити й пішов. Так відбулося. Я Олену поважаю, вдячний їй за дочку, я поважаю її як матір своєї дитини, тому нічого поганого я не хочу говорити про неї", – ділився Олександр Пономарьов.



Олександр Пономарьов з донькою Євгенією / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова

Перший офіційний шлюб і стосунки напоказ

У 2006 році Олександр Пономарьов вперше офіційно одружився. Його обраницею була стала студентка Вікторія Мартинюк, яка навчалась на економічному факультеті в Київському національному університеті. Співак не приховував цих стосунків, але згодом дуже про це пошкодував.

Я думав, що це треба показувати всім. І даремно. Син Саша – позитивне в цьому. Все відбулося, як відбулося. Я зробив висновок, що більше не буду показувати своє особисте життя,

– говорив артист.



Олександр Пономарьов з Вікторією і сином / Фото TabloID

У 2007 році у пари народився син, якого назвали Олександром. Та через 6 років у шлюбі виникли проблеми, а в пресі пішли чутки про розлучення. Вікторія тоді першою вийшла на зв'язок і у 2011 році повідомила, що вони з Олександром вже рік живуть окремо. Ініціаторкою розриву була саме вона. Пономарьов згодом назвав причину розлучення – не зійшлись характерами.

"Не склалося. Ми не збіглися за характерами. А потім коли вона мені сказала, що "вибирай: або я, або Женя", дочка моя, Женя ж жила завжди зі мною після нашого розлучення з Оленою, і вона не дуже її любила, скажімо так. Я сказав, що я доньку вибрати не можу, вона вже вибрана, а дружину можу. І так ми розійшлися", – ділився музикант.



Олександр Пономарьов з сином / Фото з інстаграму Олександра Пономарьова

Чи одружений зараз Олександр Пономарьов?

Олександр Пономарьов не раз зізнавався, що одна сім'я на все життя – завжди була його мрією. Після розлучення з Вікторією він перестав говорити про особисте на публіку.

На початку 2025 року Юрій Горбунов заявив, що Олександр Пономарьов одружений вже більш як 10 років. Проте сам співак через кілька місяців спростував цю інформацію. Але підтвердив – він справді перебуває у стосунках і закоханий. Він не хоче коментувати детальніше, адже має негативний досвід.

Офіційно я поки що не одружений, тому виходить, Юра Горбунов вам збрехав. Але це ні про що не говорить. Так, дійсно, в мене є стосунки. Вони тривають декілька років... Чекаю на закінчення війни й одружуся одразу,

– казав співак.

До слова, джерела ТСН.ua з'ясували, хто є обраницею Пономарьова. Вони стверджують, що музикант перебуває у цивільному шлюбі зі своєю концертною директоркою. Дівчина молодша за артиста на 17 років, її звуть Софія. Співак начебто частково показав її обличчя у кліпі "Пазли".

Олександр Пономарьов & DZIDZIO – Пазли: дивіться відео онлайн