Даша Асаф'єва сьогодні, 4 серпня, святкує день народження. Зірка відзначає ювілей – їй виповнилося 40 років. Show 24 розповість про діяльність співачки й де вона перебуває зараз.

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Що відомо про Дашу Астаф'єву?

Даша Астаф'єва народилась в місті Покров (до 2016 року – Орджонікідзе). У школі вона мала хворобу шкіри, тому з неї часто глузували однокласники. Ще в дитинстві Даша цікавилась модою та голлівудськими зірками, мріяла про те, як змінити свій стиль.



Даша Астаф'єва в дитинстві / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Після закінчення школи вона вступила на режисерський факультет – це був її особистий вибір. Там їй сподобалося навчатися вокалу. Коли Даша переїхала до Києва, то познайомилась з Юрієм Нікітіним і вирішила взяти участь у шоу "Фабрика зірок", де стала фіналісткою. Згодом вона стала солісткою гурту NikitA, завдяки чому здобула першу популярність.

Паралельно у Даші Астаф'євої розвивалась модельна кар'єра. Чимало фотографів порівнювали її з американською моделлю 1950-х Бетті Пейдж. У квітні 2006 Астаф'єва стала "playmate місяця" українського видання Playboy, а наступного року стала "дівчиною року".



Даша Астаф'єва та Г'ю Гефнер / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Коли фото Даші потрапили до американського видання, її запросили на зйомки в США. Вона навіть відвідувала особняк Г'ю Гефнера.

Де зараз Даша Астаф'єва?

Даша Астаф'єва продовжує працювати над додатком UnderBooks, який запустила у 2023 році. Це застосунок, де зібрані аудіокнижки про історію та культуру України, важливі твори українських митців. Лише нещодавно зірка зізналась, що веде бізнес разом з коханим.

Він є засновником платформи UnderBooks, але в нас обов’язки розділилися. Кожен відповідає за свій план, і ми радимося, ми доповнюємо своїм досвідом один одного. Це навіть не професія, а покликання,

– ділилась Даша Астаф'єва.

Артистка відмовилась від кар'єри співачки з початку повномасштабного вторгнення, хоч до неї надходять пропозиції виступів за будь-яку суму. Та вона наразі не бачить себе на сцені й не хоче співати.

Водночас Даша Астаф'єва не покинула кар'єру фотомоделі. Вона бере участь як у відвертих і провокативних зйомках, так і незвичних і стриманих.

У свій 40-й день народження Даша Астаф'єва загадала бажання: щоб замість побажань у коментарях її підписники задонатили на ЗСУ. Вона активно підтримує українських військових та неодноразово казала, що шкодує про свої виступи в Росії після початку російсько-української війни.