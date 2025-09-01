Украинская певица Елена Тополя уцелела во время ракетного обстрела столицы, когда рядом с ее квартирой произошел прилет. Знаменитость вспомнила, как прошла та ночь для нее.

Кроме того, рассекретила, что именно ее спасло. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Марички Довбенко "В постели".

Елена Тополя рассказала, что в тот день она только вернулась домой из Львова. Мужа и детей не было, а однако к ней в гости неожиданно приехал родной брат Руслан с сыном Иваном. Они некоторое время пообщались и пошли спать, когда вскоре началась воздушная тревога.

Руслан рассказывает, что как началась тревога, он встал, пошел к Ване, присел его обнять, и просто прилет. У него огромный синяк на спине, так мы и не поняли, как он его получил. У Вани немного были порезаны ноги, потому что он ближе к окну был,

– поделилась артистка.

В то же время она признается, что осталась невредимой, поскольку легла спать на двухъярусную кровать в детской. Все могло бы быть хуже, если бы Елена заснула в их с Тополей спальне. Дело в том, что там в комнате было много разных предметов, в частности статуэток, которые могли бы травмировать исполнительницу.

То место, где я бы легла, если бы мой брат не приехал, не знаю, была бы у меня тогда целая голова. Там очень сильно летело,

– отметила знаменитость.

Что известно о поврежденной квартире Елены и Тараса Тополи?

В ночь на 23 июня во время очередной ракетной атаки россиян вражеский снаряд попал в соседний дом с тем, где жили артисты. Поэтому, взрывная волна серьезно повредила их жилье.

Сейчас супруги начали ремонт, не дожидаясь компенсации от государства, ведь Елена с Тарасом понимают, что этот процесс затянется из-за бюрократии, а они хотят как можно скорее все починить, потому что дети вернулись в школу с первого сентября.