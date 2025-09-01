Александр в этом году пошел в пятый класс. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ефросининой.
Так, Мария запостила совместное селфи с Сашей и Тимуром Хромаевым. На фото звездная пара обнимала сына во время первого сентября. Как известно, Александр учится в частной "Новопечерской школе" в столице.
Для справки! Также в "Новопечерской школе" учатся дети и других украинских звезд. В частности, сыновья певца Дмитрия Монатика и телеведущего Григория Решетника.
Маша Ефросинина с сыном и мужем / Скриншот из инстаграм-сторис
Напомним, что после начала полномасштабного вторжения семья нечасто собирается вместе. Дело в том, что Тимур Хромаев служит в ВСУ.
Что известно о военной службе Тимура Хромаева?
В 2024 году Ефросинина рассказывала, что ее муж служит в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Киева. Он возглавлял роту и занимался радиоэлектронной борьбой. Тимур выполнял боевые задачи на Запорожском направлении и часто имел служебные командировки по всей стране.
Сейчас он закреплен за киевским подразделением и работает заместителем командира роты по вооружению.