Александр в этом году пошел в пятый класс. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Ефросининой.

Так, Мария запостила совместное селфи с Сашей и Тимуром Хромаевым. На фото звездная пара обнимала сына во время первого сентября. Как известно, Александр учится в частной "Новопечерской школе" в столице.

Для справки! Также в "Новопечерской школе" учатся дети и других украинских звезд. В частности, сыновья певца Дмитрия Монатика и телеведущего Григория Решетника.



Маша Ефросинина с сыном и мужем / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения семья нечасто собирается вместе. Дело в том, что Тимур Хромаев служит в ВСУ.

Что известно о военной службе Тимура Хромаева?

В 2024 году Ефросинина рассказывала, что ее муж служит в 112-й отдельной бригаде территориальной обороны Киева. Он возглавлял роту и занимался радиоэлектронной борьбой. Тимур выполнял боевые задачи на Запорожском направлении и часто имел служебные командировки по всей стране.

Сейчас он закреплен за киевским подразделением и работает заместителем командира роты по вооружению.