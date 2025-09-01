Где учатся дети украинских звезд и как они провели этот день – смотрите в материале Show 24.
Оля Цибульская
Сын певицы Нестор в этом году пошел в пятый класс. "Мы гордимся тобой", – написала Ольга под совместным фото с парнем в школьном дворе.
Тарас и Елена Тополя
Семья артистов сегодня отвела в школу своих двух сыновей – 12 летнего Романа и 9 летнего Марка. В то же время их дочь Маша еще ходит в детский сад. Ей сейчас 5 лет.
Светлана Тарабарова
Старший сын исполнительницы Иван учится в частной международной школе-лицее "Гимназия А+" в Киеве.
Первый раз во второй класс. Всем школьникам желаем спокойного учебного года и знаний, ведь знания это сила,
– отметила Тарабарова.
Дмитрий Монатик
Певец с женой Ириной также отвел в школу старших сыновей – Даниила и Платона. Ребята учатся в частной "Новопечерской школе" в Киеве.
Наталья Могилевская
В то же время старшая дочь артистки поехала в лицей получать профессию. Правда, пока Могилевская не рассекретила, какую именно специальность выбрала София.
Григорий Решетник
Трое сыновей телеведущего, как и дети Монатика, учатся в "Новопечерской школе".
Поздравляем всех с Днем Знаний. Желаем детям и родителям легкого учебного года! И пусть этот год принесет мир Украине,
– отметила семья Решетников.
Наталка Карпа
Певица, в свою очередь, отвела дочь Злату в первый класс. Девочка будет учиться во Львове в лицее "Эколенд".
Имеем замечательную школу и учительницу Валентину, и полное желание познавать все новое и интересное,
– подчеркнула звездная мама.
Ксения Мишина
Сын актрисы Платон учится в частной Креативной Международной Детской Школе полного дня. Они вместе побывали на первом звонке в Киеве.
Александр Педан
В КМДШ также учится сын телеведущего. Марк в этом году пошел в третий класс.