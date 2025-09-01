Де навчаються діти українських зірок і як вони провели цей день – дивіться в матеріалі Show 24.

Оля Цибульська

Син співачки Нестор цьогоріч пішов у п'ятий клас. "Ми пишаємось тобою", – написала Ольга під спільним фото з хлопцем у шкільному дворі.

Тарас та Олена Тополя

Родина артистів сьогодні відвела до школи своїх двох синів – 12 річного Романа та 9 річного Марка. Водночас їхня донечка Марійка ще ходить в дитячий садок. Їй зараз 5 років.

Світлана Тарабарова

Старший син виконавиці Іван навчається в приватній міжнародній школі-ліцеї "Гімназія А+" в Києві.

Перший раз у другий клас. Всім школярам бажаємо спокійного навчального року та знань, адже знання це сила,

– зазначила Тарабарова.

Дмитро Монатік

Співак з дружиною Іриною також відвів до школи старших синів – Данила і Платона. Хлопці навчаються в приватній "Новопечерській школі" у Києві.

Наталія Могилевська

Водночас старша донька артистки поїхала в ліцей здобувати професію. Щоправда, поки Могилевська не розсекретила, яку саме спеціальність обрала Софія.

Григорій Решетник

Троє синів телеведучого, як і діти Монатіка, навчаються в "Новопечерській школі".

Вітаємо усіх з Днем Знань. Бажаємо дітям і батькам легкого навчального року! Та нехай цей рік принесе мир Україні,

– зазначила родина Решетників.

Наталка Карпа

Співачка, своєю чергою, відвела донечку Злату в перший клас. Дівчинка навчатиметься у Львові в ліцеї "Еколенд".

Маємо чудову школу та вчительку пані Валентину, і повне бажання пізнавати все нове та цікаве,

– підкреслила зіркова матуся.

Ксенія Мішина

Син акторки Платон навчається у приватній Креативній Міжнародній Дитячій Школі повного дня. Вони разом побували на першому дзвонику в Києві.

Олександр Педан

У КМДШ також навчається сина телеведучого. Марк цьогоріч пішов у третій клас.