Де навчаються діти українських зірок і як вони провели цей день – дивіться в матеріалі Show 24.
Цікаво Що відомо про Гейлі Бібер, яка обрала росіянку обличчям рекламної кампанії Rhode
Оля Цибульська
Син співачки Нестор цьогоріч пішов у п'ятий клас. "Ми пишаємось тобою", – написала Ольга під спільним фото з хлопцем у шкільному дворі.
Тарас та Олена Тополя
Родина артистів сьогодні відвела до школи своїх двох синів – 12 річного Романа та 9 річного Марка. Водночас їхня донечка Марійка ще ходить в дитячий садок. Їй зараз 5 років.
Світлана Тарабарова
Старший син виконавиці Іван навчається в приватній міжнародній школі-ліцеї "Гімназія А+" в Києві.
Перший раз у другий клас. Всім школярам бажаємо спокійного навчального року та знань, адже знання це сила,
– зазначила Тарабарова.
Дмитро Монатік
Співак з дружиною Іриною також відвів до школи старших синів – Данила і Платона. Хлопці навчаються в приватній "Новопечерській школі" у Києві.
Наталія Могилевська
Водночас старша донька артистки поїхала в ліцей здобувати професію. Щоправда, поки Могилевська не розсекретила, яку саме спеціальність обрала Софія.
Григорій Решетник
Троє синів телеведучого, як і діти Монатіка, навчаються в "Новопечерській школі".
Вітаємо усіх з Днем Знань. Бажаємо дітям і батькам легкого навчального року! Та нехай цей рік принесе мир Україні,
– зазначила родина Решетників.
Наталка Карпа
Співачка, своєю чергою, відвела донечку Злату в перший клас. Дівчинка навчатиметься у Львові в ліцеї "Еколенд".
Маємо чудову школу та вчительку пані Валентину, і повне бажання пізнавати все нове та цікаве,
– підкреслила зіркова матуся.
Ксенія Мішина
Син акторки Платон навчається у приватній Креативній Міжнародній Дитячій Школі повного дня. Вони разом побували на першому дзвонику в Києві.
Олександр Педан
У КМДШ також навчається сина телеведучого. Марк цьогоріч пішов у третій клас.