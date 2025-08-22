Елена Зеленская выступила во время ежегодной образовательной конференции "Августовская-2025", которая объединила учителей, управленцев, представителей государства, международных и общественных организаций.

Для события первая леди подобрала деловой образ в нейтральных цветах, который удачно подчеркивал ее внешность. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Елены Зеленской.

Интересно Показал свое истинное лицо, – бывшая жена Розового прокомментировала его скандальное интервью

Так, жена президента Украины надела стильный классический костюм, состоящий из жакета и брюк, приглушенного коричнево-серого оттенка. Ее образ дополнили элегантные золотистые серьги и кольцо. Кроме того, Елене Зеленской сделали аккуратную прическу с легкими волнами и нюдовый макияж.

Напомним, что на днях первая леди вместе с мужем появилась на церемонии "Национальная легенда Украины-2025". Тогда наша редакция также писала о образе Елены Зеленской. Для торжественной церемонии она выбрала стильный пиджак с орнаментом от бренда Gaptuvalnya, который стоит более 26 тысяч гривен.