Теперь женщина впервые вышла на связь и прокомментировала интервью Розового. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Мерзликиной.

Прежде всего Ольга подчеркнула, что не видела видео до его публикации в сеть, поэтому не знала, что именно рассказывал Виктор Розовый, однако была проинформирована, что интервью выйдет.

Женщина считает, что в видео Виктор "показал свое истинное лицо".

Таким он был все время. Я этого не замечала, или боялась признавать. Пусть бы его таким видели,

– отметила Ольга.

Здесь важно вспомнить, что через некоторое время после публикации видео удалили с ютуб-канала. Рамина объяснила, что сделала это по просьбе героя интервью. Виктор написал ей смс, где отметил, что на эмоциях наговорил лишних деталей об интимной жизни с Мерзликиной и хочет их убрать. Журналистка с командой отредактировали и перезалили интервью уже без откровенных подробностей об интиме Розового и его бывшей жены.

В то же время Ольга сказала, что ей обидно из-за того, что Эсхакзай решила перемонтировать видео. По мнению Ольги, это "попытка приукрасить и оправдать".

Он испугался, потому что с первых же комментариев встретился со справедливым осуждением,

– считает бывшая жена Розового.



Ольга Мерзликина прокомментировала интервью Виктора Розового / Скриншот из инстаграм-сторис

Для справки! Виктор Розовый и Ольга Мерзликина встречались, по словам юмориста, около 13 лет. В марте 2024 года пара поженилась, но уже в мае этого года стало известно, что Ольга подала на развод с мужем. Как оказалось, причиной разрыва стали измены Розового.

Как Рамина Эсхакзай отреагировала на критику в свою сторону?

Журналистка возмутилась из-за того, что ее хейтят после публикации интервью. Она в инстаграм-сторис объяснила, что видео прошло несколько этапов "фильтрации".

В частности, ролик просмотрел Виктор Розовый, его бригада и другие специалисты, которые анализируют материалы журналистки с военным и чувствительным контентом.

Я не буду специально редактировать контент так, чтобы гость был идеальным. Все мы с ошибками и уязвимы. Это нормально. Есть измены, есть н*рк*тики, алкоголь, сложные физические и ментальные травмы на войне. Это наша реальность. Я выбираю показывать реальность, а не мир розовых пони не потому, что я терплю эту реальность, а, потому что она есть,

– заявила интервьюерка.





Рамина Эсхакзай прокомментировала скандальное интервью с Виктором Розовым / Скриншот из инстаграм-сторис

Напомним, накануне мы писали, что именно Виктор Розовый рассказал в своем интервью.