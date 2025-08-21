Тепер жінка вперше вийшла на зв'язок і прокоментувала інтерв'ю Розового. Повідомляє Show 24 з посилання на інстаграм-сторінку Мерзлікіної.

До теми Після резонансного інтерв'ю Раміні: Віктор Розовий вперше вийшов на зв'язок з аудиторією

Насамперед Ольга підкреслила, що не бачила відео до його публікації в мережу, тому не знала, що саме розповідав Віктор Розовий, проте була проінформована, що інтерв'ю вийде.

Жінка вважає, що у відео Віктор "показав своє справжнє лице".

Таким він був весь час. Я цього не помічала, чи боялася визнавати. Нехай би його таким бачили,

– зазначила Ольга.

Тут важливо згадати, що через деякий час після публікації відео видалили з ютуб-каналу. Раміна пояснила, що зробила це на прохання героя інтерв'ю. Віктор написав їй смс, де зазначив, що на емоціях наговорив зайвих деталей про інтимне життя з Мерзлікіною і хоче їх прибрати. Журналістка з командою відредагували та перезалили інтерв'ю вже без відвертих подробиць про інтим Розового та його колишньої дружини.

Водночас Ольга сказала, що їй прикро через те, що Есхакзай вирішила перемонтувати відео. На думку Ольги, це "спроба прикрасити й виправдати".

Він злякався, бо з перших же коментарів зустрівся зі справедливим осудом,

– вважає колишня дружина Розового.



Ольга Мерзлікіна прокоментувала інтерв'ю Віктора Розового / Скриншот з інстаграм-сторіс

Для довідки! Віктор Розовий та Ольга Мерзлікіна зустрічалися, за словами гумориста, близько 13 років. У березні 2024 року пара одружилася, але вже в травні цього року стало відомо, що Ольга подала на розлучення з чоловіком. Як виявилося, причиною розриву стали зради Розового.

Як Раміна Есхакзай відреагувала на критику у свій бік?

Журналістка обурилася через те, що її хейтять після публікації інтерв'ю. Вона в інстаграм-сторіс пояснила, що відео пройшло декілька етапів "фільтрації".

До теми "Хайп за будь-яку ціну": у мережі розкритикували інтерв'ю Раміни з Віктором Розовим

Зокрема, ролик переглянув Віктор Розовий, його бригада та інші спеціалісти, які аналізують матеріали журналістки з військовим та чутливим контентом.

Я не буду спеціально редагувати контент так, щоб гість був ідеальним. Всі ми з помилками та вразливі. Це нормально. Є зради, є н*рк*тики, алкоголь, складні фізичні та ментальні травми на війні. Це наша реальність. Я обираю показувати реальність, а не світ рожевих поні не тому, що я толерую цю реальність, а, тому що вона є,

– заявила інтерв'юерка.





Раміна Есхакзай прокоментувала скандальне інтерв'ю з Віктором Розовим / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, напередодні ми писали, що саме Віктор Розовий розповів у своєму інтерв'ю.