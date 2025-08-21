Комік вперше вийшов на зв'язок після цього інтерв'ю, а також і сама інтерв'юерка пояснила детально, чому видалила ролик, а згодом знову його опублікувала, передає Show 24.

У інтерв'ю Віктор розповідав про дитинство, службу на фронті і поранення. Також він ділився дуже інтимними подробицями про стосунки з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною. Зокрема, про їхній с*кс. Ці моменти здалися деяким глядачам надто відвертими.

В інтерв'ю був один фрагмент, про який мені всі казали, що його краще забрати. Раміна мені казала два рази, дівчина казала, мама казала, друзі казали. Всі казали, щоб цей фрагмент видалити. Але я наполягав, щоб цей фрагмент лишився,

– пояснив військовий.

Журналістка додала, що відео видалили після того, як Віктор надіслав смс: він просив прибрати частину про інтимні подробиці, бо це були емоції та злість, і він визнав, що був не правий.



Раміна Есхакзай розповіла про те, чому видаляла інтерв'ю з Віктором Розовим / Скриншот з інстаграм-сторіс

