Впервые общались без спешки: Елена Зеленская раскрыла детали встречи с Меланией Трамп
- Елена Зеленская и Мелания Трамп провели первую длительную личную встречу, где обсуждали ситуацию с похищенными украинскими детьми.
- Зеленская поблагодарила Меланию за ее внимание к теме войны в Украине и за письмо о мире для детей, переданное Владимиру Путину.
На днях Елена Зеленская провела личную встречу с Меланией Трамп. Теперь она впервые публично поделилась подробностями их общения.
В частности, рассказала о впечатлениях от встречи с женой президента США.
Елена Зеленская отметила, что ей было приятно пообщаться с Меланией Трамп. Они знакомы еще с 2019 года, однако только на днях впервые имели возможность провести длительную и содержательную беседу. В частности, как рассказала первая леди Украины, обсуждали судьбу похищенных Россией украинских детей.
Это была наша первая встреча, когда мы могли поговорить тет-а-тет достаточно долго и никуда не спешили... Я благодарна госпоже Первой леди за то, что она свое внимание уделяет этой теме. Нам нужны спикеры, которые говорят о болезненных для нас темах для того, чтобы мир об этом не забывал,
– подчеркнула Зеленская.
В частности, как ранее отмечалось в заявлении на сайте Офиса Президента, первая леди Украины поблагодарила Меланию Трамп за письмо о мире для детей, которое она накануне передала президенту России Владимиру Путину.
Елена Зеленская рассказала, что Мелания Трамп "осведомлена во многих моментах" относительно войны в Украине.
У меня общее ощущение, что наши отношения можно будет развивать. Мы с ней обе, как первые леди, являемся, актерами (представителями – 24 Канал) дипломатии мягкой силы. Это дипломатия личных контактов, когда эмоции и симпатии играют большую роль. Я надеюсь, что мы сможем развить эти контакты,
– подчеркнула первая леди Украины.
Что известно о встрече Елены Зеленской и Мелании Трамп?
- Первая леди Украины и первая леди США встретились на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН. Это произошло в Нью-Йорке.
- Ранее Елена Зеленская рассказывала, что они обмениваются с Меланией Трамп письмами.
- Кроме личной встречи, как известно, первая леди и Президент Украины вместе посетили прием для мировых лидеров, организованный президентом США вечером 23 сентября. Как пояснила Елена Зеленская, эти мероприятия устраивают для того, чтобы лидеры разных государств больше между собой знакомились и общались в менее формальной атмосфере.