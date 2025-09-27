В частности, рассказала о впечатлениях от встречи с женой президента США. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Елена Зеленская отметила, что ей было приятно пообщаться с Меланией Трамп. Они знакомы еще с 2019 года, однако только на днях впервые имели возможность провести длительную и содержательную беседу. В частности, как рассказала первая леди Украины, обсуждали судьбу похищенных Россией украинских детей.

Это была наша первая встреча, когда мы могли поговорить тет-а-тет достаточно долго и никуда не спешили... Я благодарна госпоже Первой леди за то, что она свое внимание уделяет этой теме. Нам нужны спикеры, которые говорят о болезненных для нас темах для того, чтобы мир об этом не забывал,

– подчеркнула Зеленская.

В частности, как ранее отмечалось в заявлении на сайте Офиса Президента, первая леди Украины поблагодарила Меланию Трамп за письмо о мире для детей, которое она накануне передала президенту России Владимиру Путину.

Елена Зеленская рассказала, что Мелания Трамп "осведомлена во многих моментах" относительно войны в Украине.

У меня общее ощущение, что наши отношения можно будет развивать. Мы с ней обе, как первые леди, являемся, актерами (представителями – 24 Канал) дипломатии мягкой силы. Это дипломатия личных контактов, когда эмоции и симпатии играют большую роль. Я надеюсь, что мы сможем развить эти контакты,

– подчеркнула первая леди Украины.

Интервью с Еленой Зеленской: смотрите видео онлайн

Что известно о встрече Елены Зеленской и Мелании Трамп?