Зокрема, розповіла про враження від зустрічі з дружиною президента США. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал ТСН.

До теми Олена Зеленська вперше прокоментувала зустріч з Меланією Трамп у Нью-Йорку: "Надзвичайно ціную"

Олена Зеленська зазначила, що їй було приємно поспілкуватися з Меланією Трамп. Вони знайомі ще з 2019 року, проте лише днями вперше мали нагоду провести тривалу й змістовну розмову. Зокрема, як розповіла перша леді України, обговорювали долю викрадених Росією українських дітей.

Це була наша перша зустріч, коли ми могли поговорити тет-а-тет достатньо довго та нікуди не поспішали… Я вдячна пані Першій леді за те, що вона свою увагу приділяє цій темі. Нам потрібні спікери, які говорять про болючі для нас теми для того, щоб світ про це не забував,

– підкреслила Зеленська.

Зокрема, як раніше зазначалося в заяві на сайті Офісу Президента, перша леді України подякувала Меланії Трамп за лист про мир для дітей, який вона напередодні передала президенту Росії Володимиру Путіну.

Олена Зеленська розповіла, що Меланія Трамп "обізнана в багатьох моментах" щодо війни в Україні.

В мене загальне відчуття, що наші стосунки можна буде розвивати. Ми з нею обидві, як перші леді, є акторами (представниками – 24 Канал) дипломатії м'якої сили. Це дипломатія особистих контактів, коли емоції й симпатії грають велику роль. Я сподіваюся, що ми зможемо розвинути ці контакти,

– наголосила перша леді України.

Інтерв'ю з Оленою Зеленською: дивіться відео онлайн

Що відомо про зустріч Олени Зеленської та Меланії Трамп?