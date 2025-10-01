Много говорили о детях, Елена Зеленская поделилась деталями встречи с принцессой Анной
- Принцесса Анна во время тайного визита в Украину обсудила с Владимиром Зеленским поддержку Украины Великобританией, а с Еленой Зеленской – проблемы украинских детей в условиях войны.
- Принцесса Анна и Елена Зеленская почтили память погибших детей, посетили Центр защиты прав ребенка и пообщались с подростками, которые были в российском плену.
Родная сестра короля Чарльза III приехала в Украину с тайным визитом. Принцесса Анна провела много встреч, а также отдельно встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими.
С президентом принцесса обсудила поддержку Украины Великобританией, а с первой леди говорили об украинских детях в условиях войны, пишет Show24 со ссылкой на телеграм-канал Зеленской.
Как говорится в заметке первой леди, с принцессой она встретилась в Киеве. Чаще всего в обсуждении поднималась тема детей Украины в условиях войны.
Елена Зеленская вместе с представительницей британской королевской семьи почтили память сотен погибших детей, которых убила Россия.
Также они посетили Центр защиты прав ребенка, который занимается детьми и свидетелями военных преступлений. Принцесса Анна и Елена Зеленская пообщались с подростками, которые были в российском плену, но, к счастью, их удалось спасти и вернуть на территорию Украины. Дети поделились своими историями, отметив, что страдали от давления и запугивания со стороны российских оккупантов.
Благодарна Великобритании за неравнодушную позицию и поддержку в защите наших детей. Ведь для них лучшее, что может быть, – это мирное детство на родной земле,
– подытожила первая леди.
Ранее The Guardian сообщало о неанонсированном приезде в Украину принца Гарри.
Что еще известно о приезде принцессы Анны в Украину?
- Приезд представительницы британской королевской семьи организовывало Министерство иностранных дел. Визит принцессы Анны также не был анонсирован.
- Мишка, который принцесса положила в знак почтения памяти погибших детей, особенный для нее. Оказалась, что игрушка похожа на ту, которой когда-то играла ее дочь.
- Кроме того, принцесса Анна встретилась с украинскими ветеранами в реабилитационном центре, а также имела встречи с представителями полиции и ВСУ.