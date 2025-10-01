Родная сестра короля Чарльза III приехала в Украину с тайным визитом. Принцесса Анна провела много встреч, а также отдельно встретилась с Владимиром и Еленой Зеленскими.

С президентом принцесса обсудила поддержку Украины Великобританией, а с первой леди говорили об украинских детях в условиях войны, пишет Show24 со ссылкой на телеграм-канал Зеленской.

Читайте также Звучали "Матушка-земля" и Егор Крид: американский певец Джейсон Деруло выступил в России

Как говорится в заметке первой леди, с принцессой она встретилась в Киеве. Чаще всего в обсуждении поднималась тема детей Украины в условиях войны.

Елена Зеленская вместе с представительницей британской королевской семьи почтили память сотен погибших детей, которых убила Россия.

Елена Зеленская и принцесса Анна / Фото Getty images

Также они посетили Центр защиты прав ребенка, который занимается детьми и свидетелями военных преступлений. Принцесса Анна и Елена Зеленская пообщались с подростками, которые были в российском плену, но, к счастью, их удалось спасти и вернуть на территорию Украины. Дети поделились своими историями, отметив, что страдали от давления и запугивания со стороны российских оккупантов.

Благодарна Великобритании за неравнодушную позицию и поддержку в защите наших детей. Ведь для них лучшее, что может быть, – это мирное детство на родной земле,

– подытожила первая леди.

Ранее The Guardian сообщало о неанонсированном приезде в Украину принца Гарри.

Что еще известно о приезде принцессы Анны в Украину?