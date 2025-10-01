Багато говорили про дітей, – Олена Зеленська поділилась деталями зустрічі з принцесою Анною
- Принцеса Анна під час таємного візиту до України обговорила з Володимиром Зеленським підтримку України Великою Британією, а з Оленою Зеленською – проблеми українських дітей в умовах війни.
- Принцеса Анна та Олена Зеленська вшанували пам'ять загиблих дітей, відвідали Центр захисту прав дитини та поспілкувались з підлітками, які були в російському полоні.
Рідна сестра короля Чарльза III приїхала до України з таємним візитом. Принцеса Анна провела багато зустрічей, а також окремо зустрілась з Володимиром та Оленою Зеленськими.
З президентом принцеса обговорила підтримку України Великою Британією, а з першою леді говорили про українських дітей в умовах війни, пише Show24 з посиланням на телеграм-канал Зеленської.
Як йдеться у дописі першої леді, з принцесою вона зустрілась у Києві. Найчастіше в обговоренні підіймалась тема дітей України в умовах війни.
Олена Зеленська разом із представницею британської королівської родини вшанували пам'ять сотень загиблих дітей, яких вбила Росія.
Також вони відвідали Центр захисту прав дитини, який опікується дітьми й свідками воєнних злочинів. Принцеса Анна та Олена Зеленська поспілкувались з підлітками, які були в російському полоні, але, на щастя, їх вдалось врятувати й повернути на територію України. Діти поділились своїми історіями, зазначивши, що страждали від тиску та залякування з боку російських окупантів.
Вдячна Великій Британії за небайдужу позицію та підтримку в захисті наших дітей. Адже для них найкраще, що може бути, – це мирне дитинство на рідній землі,
– підсумувала перша леді.
Раніше The Guardian повідомляло про неанонсований приїзд до України принца Гаррі.
Що ще відомо про приїзд принцеси Анни до України?
- Приїзд представниці британської королівської родини організовувало Міністерство закордонних справ. Візит принцеси Анни також не був анонсований.
- Ведмедик, який принцеса поклала на знак вшанування пам'яті загиблих дітей, особливий для неї. Виявилась, що іграшка схожа на ту, якою колись гралась її донька.
- Крім того, принцеса Анна зустрілась з українськими ветеранами у реабілітаційному центрі, а також мала зустрічі з представниками поліції та ЗСУ.