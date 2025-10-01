Рідна сестра короля Чарльза III приїхала до України з таємним візитом. Принцеса Анна провела багато зустрічей, а також окремо зустрілась з Володимиром та Оленою Зеленськими.

З президентом принцеса обговорила підтримку України Великою Британією, а з першою леді говорили про українських дітей в умовах війни, пише Show24 з посиланням на телеграм-канал Зеленської.

Як йдеться у дописі першої леді, з принцесою вона зустрілась у Києві. Найчастіше в обговоренні підіймалась тема дітей України в умовах війни.

Олена Зеленська разом із представницею британської королівської родини вшанували пам'ять сотень загиблих дітей, яких вбила Росія.

Олена Зеленська та принцеса Анна / Фото Getty images

Також вони відвідали Центр захисту прав дитини, який опікується дітьми й свідками воєнних злочинів. Принцеса Анна та Олена Зеленська поспілкувались з підлітками, які були в російському полоні, але, на щастя, їх вдалось врятувати й повернути на територію України. Діти поділились своїми історіями, зазначивши, що страждали від тиску та залякування з боку російських окупантів.

Вдячна Великій Британії за небайдужу позицію та підтримку в захисті наших дітей. Адже для них найкраще, що може бути, – це мирне дитинство на рідній землі,

– підсумувала перша леді.

Раніше The Guardian повідомляло про неанонсований приїзд до України принца Гаррі.

Що ще відомо про приїзд принцеси Анни до України?