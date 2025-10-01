Крім того, принцеса вшанувала пам'ять дітей, які загинули в Україні від початку повномасштабної війни, пише Show24 з посиланням на BBC.

Візит організували на прохання Міністерства закордонних справ. Спершу у Києві принцеса Анна зустрілась із Володимиром Зеленським, а згодом обговорили підтримку України Великою Британією.

Принцеса Анна та Володимир Зеленський / Скриншот із відео

Згодом принцеса зустрілась з першою леді країни – Оленою Зеленською. Пізніше вони вшанували пам'ять загиблих через війну дітей, поклавши м'які іграшки до меморіалу у столиці. Перша леді та принцеса поклали ведмедиків.

Олена Зеленська та принцеса Анна вшанували пам'ять загиблих дітей через війну / Скриншот із відео

Як зазначає видання Sky News, ведмедик принцеси Анни – особливий. Така сама іграшка була у її доньки. Про це жінка особисто розповіла Олені Зеленській.

Крім того, принцеса ще відвідала Центр захисту прав дитини, де поспілкувалась з підлітками, яких російські окупанти викрали, але згодом їх вдалось повернути на територію України.

Але і цим візит принцеси Анни не обмежився. Вона зустрілась з українськими ветеранами у реабілітаційному центрі, а також мала зустрічі з представницями поліції та ЗСУ.