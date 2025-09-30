Белла Хадід взяла участь у показі Saint Laurent в рамках Тижня моди у Парижі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Vogue.

На подіум 28-річна супермодель вийшла в яскравій жовтій сукні модного дому, масивних сонцезахисних окулярах, сережка та темних підборах.

Цікаво, що презентація нової колекції Saint Laurent проходила перед Ейфелевою вежею.

Лише 17 вересня Белла Хадід виставляла кадри з лікарняної палати, де було видно, що вона погано себе почуває через загострення хвороби Лайма. Світлини модель запостила на особистій сторінці в інстаграмі.

Що відомо про хворобу Лайма у Белли Хадід?