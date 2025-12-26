Пише 24 Канал з посиланням на сайт World Jewish Relief.
Головний виконавчий директор організації висловив вдячність Його Величності та Благодійному фонду короля Чарльза III за цей щедрий внесок, а також за підтримку організації.
У той час як криза в Україні поглиблюється й мільйони людей продовжують страждати, ми залишаємося непохитними у своєму прагненні дарувати надію та надавати практичну допомогу тим, хто її потребує. Такі пожертви є життєво важливими, адже саме вони дають нам змогу забезпечувати рятівну та трансформаційну підтримку там, де вона потрібна найбільше,
– зазначив Пол Антіконі.
Для довідки! Король Чарльз III є покровителем World Jewish Relief з 2015 року.
Зауважимо, що у різдвяному зверненні короля Чарльза III український хор "Пісні для України" зворушливо виконав Carol of the Bells. Це відео опублікували на офіційній інстаграм-сторінці королівської родини.
Що відомо про World Jewish Relief і її допомогу Україні?
- Це британська благодійна організація, заснована у 1933 році.
- Спочатку WJR допомагала єврейським громадам Європи, а сьогодні працює в різних країнах світу, підтримуючи людей у кризових ситуаціях. Зокрема, організація опікується людьми похилого віку та допомагає біженцям.
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України у лютому 2022 року World Jewish Relief надала допомогу більш ніж 375 тисячам людей у близько 400 населених пунктах по всій країні. Програми організації охоплюють психологічну підтримку, допомогу з відновленням засобів до існування, а також ремонт житла, зруйнованого внаслідок ракетних та дронових атак. Крім того, WJR підтримала 14 тисяч українських біженців у Великій Британії, допомагаючи їм вивчати англійську мову та надаючи підтримку у працевлаштуванні.