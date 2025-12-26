Пишет 24 Канал со ссылкой на сайт World Jewish Relief.
Главный исполнительный директор организации выразил благодарность Его Величеству и Благотворительному фонду короля Чарльза III за этот щедрый вклад, а также за поддержку организации.
В то время как кризис в Украине углубляется и миллионы людей продолжают страдать, мы остаемся непоколебимыми в своем стремлении дарить надежду и оказывать практическую помощь тем, кто в ней нуждается. Такие пожертвования являются жизненно важными, ведь именно они дают нам возможность обеспечивать спасительную и трансформационную поддержку там, где она нужна больше всего,
– отметил Пол Антикони.
Для справки! Король Чарльз III является покровителем World Jewish Relief с 2015 года.
Заметим, что в рождественском обращении короля Чарльза III украинский хор "Песни для Украины" трогательно исполнил Carol of the Bells. Это видео опубликовали на официальной инстаграм-странице королевской семьи.
Что известно о World Jewish Relief и ее помощи Украине?
- Это британская благотворительная организация, основана в 1933 году.
- Сначала WJR помогала еврейским общинам Европы, а сегодня работает в разных странах мира, поддерживая людей в кризисных ситуациях. В частности, организация занимается пожилыми людьми и помогает беженцам.
- После начала полномасштабной войны России против Украины в феврале 2022 года World Jewish Relief оказала помощь более чем 375 тысячам людей в около 400 населенных пунктах по всей стране. Программы организации охватывают психологическую поддержку, помощь с восстановлением средств к существованию, а также ремонт жилья, разрушенного в результате ракетных и дроновых атак. Кроме того, WJR поддержала 14 тысяч украинских беженцев в Великобритании, помогая им изучать английский язык и оказывая поддержку в трудоустройстве.