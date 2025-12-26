Этот ролик на Рождество, 25 декабря, опубликовала пользовательница Елена. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в тиктоке olena_olyana.
Трое военных исполнили колядку "Небо и Земля ныне торжествуют" в самом сердце столицы – на Софийской площади. На записи видно, как один из военных играет на бандуре, другой – на гитаре.
Пользователи в комментариях под видео, которое запостили на инстаграм-странице prokyiv.media, написали им приятные слова.
- "Как красиво! Тепло стало на душе!";
- "До мурашек";
- "Вы невероятные";
- "Когда душа и есть наш народ – лучшие, талантливые и мужественные люди красивой страны".
Комментарии под видео выступления военных на Софийской площади / Скриншот из инстаграм-сторис
Комментарии под видео выступления военных в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис
Украинские знаменитости тоже спели колядки
- Накануне Рождества "Пиккардийская Терция" презентовала новую колядку "Звезда на небе восходит", которую написал участник группы Андрей Капраля.
- Певица Оля Цибульская выпустила колядку "Пусть Иисус малое дитя благословит Вашу жизнь" в современном звучании, которую спела вместе с сыном и детьми Валерии Татарчук и Инны и Тимура Мирошниченко.
- Кроме того, Джамала со своим старшим сыном Эмиром исполнили "Щедрик". Видео артистка опубликовала на своей странице в инстаграме.