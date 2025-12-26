Этот ролик на Рождество, 25 декабря, опубликовала пользовательница Елена. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее страницу в тиктоке olena_olyana.

Трое военных исполнили колядку "Небо и Земля ныне торжествуют" в самом сердце столицы – на Софийской площади. На записи видно, как один из военных играет на бандуре, другой – на гитаре.

Пользователи в комментариях под видео, которое запостили на инстаграм-странице prokyiv.media, написали им приятные слова.

"Как красиво! Тепло стало на душе!";

"До мурашек";

"Вы невероятные";

"Когда душа и есть наш народ – лучшие, талантливые и мужественные люди красивой страны".

Комментарии под видео выступления военных на Софийской площади / Скриншот из инстаграм-сторис

Комментарии под видео выступления военных в Киеве / Скриншот из инстаграм-сторис

Украинские знаменитости тоже спели колядки