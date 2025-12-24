Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Пиккардийской Терции".
Вас также может заинтересовать Какая роскошь сегодня, что есть куда ехать, – писательница Юлия Сливка о лучшем времени в году – Рождество
Колядку "Звезда на небе восходит" написал один из участников коллектива Андрей Капраля.
Все началось с определенной последовательности аккордов и ритма – тех, что в припеве. Она зазвучала во мне пением большого хора из людей, которые сидят в зале. Потом родилась мелодия куплета и вообще целой коляды. А уже через несколько дней я написал текст,
– рассказал музыкант.
"Пиккардийская Терция" – "Звезда на небе восходит": смотрите видео онлайн
Текст колядки "Звезда на небе восходит"
Зірка на небі сходить,
Днесь Діва Сина родить,
На Святий вечір.
Світло пролила з неба,
На стежку до вертепу,
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
На Добрий вечір.
Ангел цю вість звіщає,
На срібних дзвонах грає,
На Святий вечір.
Хори з небес співають,
Боже Дитя вітають.
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Он, вже за пастирями,
Йдуть три Царі з дарами,
На Святий вечір.
І ми Христа вітаймо,
Господа прославляймо!
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Есть ли у группы "Пиккардийская Терция" и другие колядки?
- Еще в 2004 году коллектив презентовал рождественский альбом колядок "С Неба на Землю", который слушатели обожают и сегодня. В сборник вошло 17 колядок, 12 из которых – на украинском языке.
- Кроме того, в 2019 году "Пиккардийская Терция" вместе с незрячими детьми со всей Украины записали альбом "Сказка на белых лапах", в который вошла колядка под названием "Гляньте, люди". Через пять лет артисты выпустили обновленную версию этой рождественской песни.
- В декабре 2024 года вокальная формация также представила колядку "Христос родился!".