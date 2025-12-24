Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Піккардійської Терції".
Вас також може зацікавити Яка розкіш сьогодні, що є куди їхати, – письменниця Юлія Сливка про найкращий час у році – Різдво
Колядку "Зірка на небі сходить" написав один з учасників колективу Андрій Капраля.
Усе почалося із певної послідовності акордів і ритму – тих, що у приспіві. Вона зазвучала в мені співом великого хору з людей, які сидять у залі. Потім народилася мелодія куплету і загалом цілої коляди. А вже за кілька днів я написав текст,
– розповів музикант.
"Піккардійська Терція" – "Зірка на небі сходить": дивіться відео онлайн
Текст колядки "Зірка на небі сходить"
Зірка на небі сходить,
Днесь Діва Сина родить,
На Святий вечір.
Світло пролила з неба,
На стежку до вертепу,
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
На Добрий вечір.
Ангел цю вість звіщає,
На срібних дзвонах грає,
На Святий вечір.
Хори з небес співають,
Боже Дитя вітають.
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Он, вже за пастирями,
Йдуть три Царі з дарами,
На Святий вечір.
І ми Христа вітаймо,
Господа прославляймо!
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Чи є в гурту "Піккардійська Терція" й інші колядки?
- Ще у 2004 році колектив презентував різдвяний альбом колядок "З Неба до Землі", який слухачі обожнюють і до сьогодні. У збірку увійшло 17 колядок, 12 з яких – українською мовою.
- Крім того, у 2019 році "Піккардійська Терція" разом з незрячими дітьми з усієї України записали альбом "Казка на білих лапах", до якого увійшла колядка під назвою "Гляньте, люди". Через п'ять років артисти випустили оновлену версію цієї різдвяної пісні.
- У грудня 2024 року вокальна формація також презентувала колядку "Христос народився!".