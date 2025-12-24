Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Піккардійської Терції".

Колядку "Зірка на небі сходить" написав один з учасників колективу Андрій Капраля.

Усе почалося із певної послідовності акордів і ритму – тих, що у приспіві. Вона зазвучала в мені співом великого хору з людей, які сидять у залі. Потім народилася мелодія куплету і загалом цілої коляди. А вже за кілька днів я написав текст,

– розповів музикант.

"Піккардійська Терція" – "Зірка на небі сходить": дивіться відео онлайн

Текст колядки "Зірка на небі сходить"

Зірка на небі сходить,

Днесь Діва Сина родить,

На Святий вечір.

Світло пролила з неба,

На стежку до вертепу,

На добрий вечір.

Христос родився,

Світ звеселився,

На Святий вечір.

На Добрий вечір.

Ангел цю вість звіщає,

На срібних дзвонах грає,

На Святий вечір.

Хори з небес співають,

Боже Дитя вітають.

На добрий вечір.

Христос родився,

Світ звеселився,

На Святий вечір.

Он, вже за пастирями,

Йдуть три Царі з дарами,

На Святий вечір.

І ми Христа вітаймо,

Господа прославляймо!

На добрий вечір.

Христос родився,

Світ звеселився,

На Святий вечір.

Чи є в гурту "Піккардійська Терція" й інші колядки?