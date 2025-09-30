Концерт Деруло у Москві відбувся 26 вересня. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на російське пропагандистське видання The Voice Mag.

Джейсон Деруло виступив у спортивному комплексі "ЦСКА Арена". Шоу розпочалося з пісні російської співачки Тетяни Куртукової "Матушка-земля", яка прозвучала в обробці американського артиста.

Зі сцени Деруло заявив, що хоче включити Москву до свого світового туру The Last Dance World Tour. Він стартує 29 січня 2026 року у місті Глазго (Шотландія), а завершиться 8 березня у Парижі (Франція).

Приїхавши так далеко від дому, я все одно почуваюсь як удома. Я такий задоволений. Я почуваюсь таким щасливим, що я перебуваю тут, з усіма вами, сьогодні ввечері,

– сказав Джейсон.

Співак додав, що обов'язково має повернутися до столиці Росії.

Джейсон Деруло виступив у Москві / відео UNITED24 Media

Як пише російське пропагандистське видання Spletnik, 28 вересня Джейсон Деруло зіграв концерт у Санкт-Петербурзі на "СКА Арені". Артист повторив номер російського співака Єгора Кріда під трек "Мало" – йдеться про номер росіянина з концерту на стадіоні "Лужники", який відбувся 30 серпня 2025 року.

Джейсон Деруло повторив номер Єгора Кріда / відео з російських медіа

Крід, який замовчує війну Росії проти України, заявив, що вони з Деруло знайомі багато років, однак давно не спілкувалися.

Своїм цинічним вчинком Деруло шокував українських шанувальників. Співак виступив в Росії, тим самим підтримавши російську економіку, в той час, коли весь цивілізований світ засуджує дії агресора.

А Росія поки посилює атаки на Україну і продовжує вбивати українців.

