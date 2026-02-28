Частина користувачів почала стверджувати, що на червоній доріжці з'явився нібито клон актора або що він був у масці. На це звернуло увагу видання The Daily Mail.

Не пропустіть Який вигляд зараз має донька Віталія Кличка: Наталія Єгорова показала рідкісне фото

Так, після церемонії нагородження "Сезар" в мережі почали ширитися відео та фото з червоної доріжки. Деякі користувачі заявили, що актор "виглядає інакше", ніж раніше. Серед аргументів – нібито інший колір очей, змінена форма брів чи вух, "неприродний" вираз обличчя.

Окремі коментатори пішли ще далі, заявляючи, що його особистість змінилася або що актор виглядає порожнім у порівнянні з тим, яким був 10-20 років тому.

Появу Джима Керрі на премії "Сезар" активно обговорюють в мережі / Скриншоти з Threads

Втім, жодних підтверджень цим "теоріям змови" немає. Тут важливо розуміти, що освітлення, кут зйомки та якість відео можуть спотворювати риси обличчя. Крім того, не варто забувати про природні вікові зміни – Керрі 64 років, тож його зовнішність закономірно змінилася з часів 1990-х, коли він перебував на піку популярності.

Появу Джима Керрі на премії "Сезар" активно обговорюють в мережі / Скриншоти з Threads

Додаткову увагу до його появи привернули й попередні заяви. У 2022 році в інтерв'ю Access Hollywood Керрі говорив, що планує піти на пенсію. Втім, повністю кар'єру він не завершив. Актор повернувся до ролі доктора Еґмана у третій частині франшизи "Їжак Сонік", яка вийшла у 2024 році. Очікується, що він також з'явиться у четвертій частині, прем'єра якої запланована на 2027 рік.

Що відомо про церемонію "Сезар"?