Зірка фільмів "Маска" відвідав захід разом зі своєю донькою Джейн, онуком Джексоном та дівчиною Міною. Про це повідомляє Variety.

Джим Керрі отримав нагороду, яка традиційно вручається міжнародній зірці. Торік її отримала американська акторка Джулія Робертс. На сцені коміка представив французький режисер Мішель Гондрі. Саме він працював над культовим фільмом "Вічне сяйво чистого розуму", в якому Керрі зіграв головну роль.

Дякую моїй чудовій родині, моїй доньці Джейн та моєму онуку Джексону. Я люблю вас зараз і назавжди. Дякую моїй чудовій супутниці, Міні. Я люблю тебе, Міно. І нарешті, дякую найсмішнішій людині, яку я коли-небудь знав: моєму батькові. Персі Джозефу Керрі, який навчив мене цінувати любов, щедрість та сміх,

– сказав Джим у промові.

Quelle classe

Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey.



De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

Як пише Just Jared, обраниця актора – акторка та художниця з Лос-Анджелеса. Невідомо, як довго Керрі зустрічається з дівчиною. Проте їх помітили разом ще у лютому 2022 року під час вечірньої прогулянки ЛА.

Jim Carrey has gone public with his girlfriend Minzi after years together, thanking her at the Cesar Awards



Click ️https://t.co/VUmKDYxW0B — JustJared.com (@JustJared) February 27, 2026

Що відомо про особисте життя Джима Керрі?