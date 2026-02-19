Паскаль ретельно приховує особисте життя, через що у мережі з'являється чимало чуток, пише 24 Канал. Актор ніколи не був одружений та не розповідав про свої романи, а також не має дітей.

Не пропустіть Періс Гілтон та її чоловік оновили обітниці після 5 років шлюбу

Що відомо про особисте життя Педро Паскаля?

Ймовірні колишні обраниці Педро Паскаля

Марія Діззія

На початку 1990-х років Педро Паскаль та Марія Діззія знімались в епізоді серіалу "Закон і порядок". Газета The Sun писала, що у той період актори недовго зустрічалися.

Марія Діззія / Фото з інстаграму акторки

Ліна Гіді

Педро Паскаль і Ліна Гіді зіграли у популярному серіалі від HBO "Гра престолів". У ЗМІ є інформація, що у 2014 році між ними зав'язалися романтичні стосунки. У квітні того ж року акторка поділилась спільною милою фотографією з колегою, а у дописі написала: "Сонячне кохання".

Ліна – одна з моїх улюблених людей. Вона така кумедна і така розумна, така хороша людина, хороша подруга і хороша мати. Я думаю, що кожен на знімальному майданчику і кожен, хто контактує з нею, миттєво закохується в неї. Незалежно від того, чоловік чи жінка, ви легко закохаєтесь у неї,

– говорив Паскаль.

Педро Паскаль і Ліна Гіді, 2014 рік / Фото з інстаграму акторки

Робін Танні

У 2015 році зірку серіалу "Останні з нас" часто помічали в компанії акторки Робін Танні. Їх фотографували на різних заходах, зокрема на церемонії вручення премії "Еммі".

Робін Танні та Педро Паскаль на церемонії вручення премії "Еммі" у 2015 році / Фото Getty Images

Проте у 2012 році на Різдво Робін Танні заручилась з дизайнером інтер'єрів Ніком Марметом. У них є двоє спільних дітей: син Оскар (2016 рік) і донька Колет Кетлін (2020 рік).

Чутки про роман з Дженніфер Еністон

У березня 2025 року Педро Паскалю почали приписувати роман з Дженніфер Енністон. Зірок помітили за вечерею, яка тривала три години, в ресторані одного з готелів Західного Голлівуду.

Проте актор заявив, що вони просто друзі. Ту ж інформацію Page Six повідомило джерело.

Між Дженніфер Еністон та Педро Паскалем немає жодних романтичних стосунків. Вони поважають одне одного як артисти, але це суто платонічні стосунки, і вони не зустрічаються,

– сказав інсайдер.

Які зараз ходять чутки навколо особистого життя Педро Паскаля?

Нещодавно у мережі з'явились чутки про роман між Педро Паскалем і Рафаелем Оларрою. Їх сфотографували у кінотеатрі за переглядом нового фільму "Буремний перевал".

А перед тим, у святкові вихідні до Дня закоханих, чоловіків помітили разом на прогулянці Нью-Йорком, пише TMZ.

Варто зауважити, що все це – лише припущення ЗМІ та шанувальників Паскаля, адже особисте життя актора оповите таємницями.