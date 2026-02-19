Паскаль тщательно скрывает личную жизнь, из-за чего в сети появляется немало слухов, пишет 24 Канал. Актер никогда не был женат и не рассказывал о своих романах, а также не имеет детей.

Что известно о личной жизни Педро Паскаля?

Вероятные бывшие избранницы Педро Паскаля

Мария Диззия

В начале 1990-х годов Педро Паскаль и Мария Диззия снимались в эпизоде сериала "Закон и порядок". Газета The Sun писала, что в тот период актеры недолго встречались.

Мария Диззия / Фото из инстаграма актрисы

Лина Хиди

Педро Паскаль и Лина Хиди сыграли в популярном сериале от HBO "Игра престолов". В СМИ есть информация, что в 2014 году между ними завязались романтические отношения. В апреле того же года актриса поделилась общей милой фотографией с коллегой, а в заметке написала: "Солнечная любовь".

Лина – одна из моих любимых людей. Она такая забавная и такая умная, такой хороший человек, хорошая подруга и хорошая мать. Я думаю, что каждый на съемочной площадке и каждый, кто контактирует с ней, мгновенно влюбляется в нее. Независимо от того, мужчина или женщина, вы легко влюбитесь в нее,

– говорил Паскаль.

Педро Паскаль и Лина Хиди, 2014 год / Фото из инстаграма актрисы

Робин Танни

В 2015 году звезду сериала "Одни из нас" часто замечали в компании актрисы Робин Танни. Их фотографировали на различных мероприятиях, в частности на церемонии вручения премии "Эмми".

Робин Танни и Педро Паскаль на церемонии вручения премии "Эмми" в 2015 году / Фото Getty Images

Однако в 2012 году на Рождество Робин Танни обручилась с дизайнером интерьеров Ником Марметом. У них есть двое общих детей: сын Оскар (2016 год) и дочь Колетт Кэтлин (2020 год).

Слухи о романе с Дженнифер Энистон

В марте 2025 года Педро Паскалю начали приписывать роман с Дженнифер Эннистон. Звезд заметили за ужином, который длился три часа, в ресторане одного из отелей Западного Голливуда.

Однако актер заявил, что они просто друзья. Ту же информацию Page Six сообщил источник.

Между Дженнифер Энистон и Педро Паскалем нет никаких романтических отношений. Они уважают друг друга как артисты, но это чисто платонические отношения, и они не встречаются,

– сказал инсайдер.

Какие сейчас ходят слухи вокруг личной жизни Педро Паскаля?

Недавно в сети появились слухи о романе между Педро Паскалем и Рафаэлем Оларрой. Их сфотографировали в кинотеатре за просмотром нового фильма "Грозовой перевал".

А перед тем, в праздничные выходные ко Дню влюбленных, мужчин заметили вместе на прогулке по Нью-Йорку, пишет TMZ.

Стоит заметить, что все это – лишь предположения СМИ и поклонников Паскаля, ведь личная жизнь актера окутана тайнами.