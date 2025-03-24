Дженнифер Энистон и Педро Паскаль поужинали в ресторане одного из отелей Западного Голливуда. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Daily Mail.
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Звезда "Друзей" пришла на свидание в синих джинсах и белой футболке, дополнив образ черной жилеткой. Тогда как актер "Гладиатора 2" и "Последних из нас" предстал в черном кожаном косухе, джинсах и в очках.
Как сообщили папарацци, пара прибыла в заведение отдельно. После трехчасового ужина и общения они разъехались.
В сети предполагают, что встреча Педро Паскаля и Дженнифер Энистон – только рабочая. Звезды могли обсуждать участие актера в сериале "Утреннее шоу". Ведь недавно во время совместного интервью Дженнифер спросила у коллеги, было бы ему интересным такое предложение.
Что известно о личной жизни актеров
- Дженнифер Энистон дважды была замужем. С 2000 до 2005 актриса была в браке с голливудским актером Брэдом Питтом, а с 2015 до 2018 – с Джастином Теру. После второго развода звезда держит личную жизнь в секрете. У нее сохранились дружеские отношения с Теру. К слову, актер недавно снова женился.
- Педро Паскалю 49 лет. Актер вообще не афиширует личную жизнь.