Роналду заявил, что узаконит отношения с Родригес только тогда, когда они почувствуют "тот самый щелчок". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Криштиану Роналду и Джорджина Родригес никогда публично не подтверждали, помолвлены ли они. Однако друзья спросили у модели, когда футболист наконец женится на ней.

В интервью для своего реалити-шоу на Netflix I Am Georgina она рассказала, что друзья всегда шутят о свадьбе. В то же время Роналду отметил, что женится на Родригес, когда придет правильное время.

Я всегда говорю ей: "Когда почувствуем тот щелчок". Как и все в нашей жизни, и она знает, о чем я говорю. Это может быть через год, или через шесть месяцев, или через месяц. Я на 1000% уверен, что это произойдет,

– сказал Криштиану Роналду.

Что известно об отношениях Криштиану Роналду с возлюбленной

Напомним, что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес находятся в отношениях с 2016 года. Они воспитывают двух общих дочерей, также модель является мачехой для трех детей футболиста.

Интересно, что Роналду несколько раз называл любимую своей женой, хоть о женитьбе не было объявлено публично. В частности, на церемонии награждения Globe Soccer Awards 2024 в Дубае.

Напомним, ранее стало известно, что певица Sia подала на развод с мужем. Она была в браке с Даниэлем Бернадом два года. Причиной развода артистка назвала "непримиримые разногласия".