Роналду заявив, що узаконить стосунки з Родрігес лише тоді, коли вони відчують "той самий клац". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес ніколи публічно не підтверджували, чи заручені вони. Однак друзі запитали в моделі, коли футболіст нарешті одружиться з нею.

В інтерв'ю для свого реаліті-шоу на Netflix I Am Georgina вона розповіла, що друзі завжди жартують про весілля. Водночас Роналду зазначив, що одружиться з Родрігес, коли прийде правильний час.

Я завжди кажу їй: "Коли відчуємо той клац". Як і все в нашому житті, і вона знає, про що я говорю. Це може бути через рік, або через шість місяців, або через місяць. Я на 1000% впевнений, що це станеться,

– сказав Кріштіану Роналду.

Що відомо про стосунки Кріштіану Роналду з коханою

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року. Вони виховують двох спільних доньок, також модель є мачухою для трьох дітей футболіста.

Цікаво, що Роналду кілька разів називав кохану своєю дружиною, хоч про одруження не було оголошено публічно. Зокрема, на церемонії нагородження Globe Soccer Awards 2024 у Дубаї.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що співачка Sia подала на розлучення з чоловіком. Вона була у шлюбі з Даніелем Бернадом два роки. Причиною розлучення артистка назвала "непримиренні розбіжності".