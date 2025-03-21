Згідно з документами, причиною розлучення Sia назвала "непримиренні розбіжності". Про це повідомляє Show 24 з посилання на People.

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З документів також стало відомо, що майже рік тому Sia таємно народила дитину від Даніеля Бернада. Малюка назвали Somersault Wonder Bernad, він з'явився на світ 27 березня 2024 року.

Співачка хоче отримати юридичну та фізичну опіку над їхньою 11-місячною дитиною, але не проти того, щоб Даніель з нею бачився. Водночас Sia просить, аби суд не зобов'язував її ексчоловіка платити аліменти.

Що відомо про особисте життя Sia

Нагадаємо, що Sia та Даніель Бернард одружилися у 2023 році. Весілля відбулося в Портофіно (Італія) на віллі засновників бренду Dolce & Gabbana. На церемонії було всього шестеро гостей.

Перший шлюб співачки був з кінорежисером Еріком Андерсом Ленгом. Пара одружилася у серпні 2014 року у будинку Sia в місті Палм-Спрінгз, що в штаті Каліфорнія. В грудні 2016 року вони розлучилися.

У 2019 році співачка усиновила двох хлопчиків.

Нагадаємо, раніше український мандрівник Дмитро Комаров оголосив про розлучення з дружиною. Чоловік зауважив, що вони з Олександрою Кучеренко розходяться з повагою одне до одного, мирно та цивілізовано.