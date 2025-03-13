З'ясувалося, що Комаров та Олександра Кучеренко справді подали заяву на розлучення. Телеведучий публічно висловився про їхнє рішення. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Дмитра.

Не пропустіть Скандальна блогерка Таня Пренткович втретє стала мамою

Так, за словами Комарова, вони з Олександрою подали спільну заяву про розірвання шлюбу через РАЦС і розлучаються мирно й цивілізовано. До того ж вирішили не припиняти спілкування.

Ніхто нікого не зрадив. Не обманув. Не пішов до іншого/іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей. І все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома. За зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти,

– написав телеведучий.