Психологиня Анастасія Арестович, ймовірно, стала ініціаторкою розлучення. Про це пише 24 Канал з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.
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Дружина Олексія Арестовича звернулась із заявою про розірвання шлюбу до Солом'янського районного суду міста Києва ще 11 лютого. Наразі більше деталей невідомо.
Анастасія Арестович звернулась до суду / Скриншот з сайту Єдиного державного реєстру судових рішень
Ні Анастасія, ні Олексій Арестович не коментували особисте життя та рішення розірвати шлюб.
Що відомо про особисте життя Арестовича
- Анастасія була третьою дружиною одіозного експосадовця. Арестович не розповідав про свої попередні шлюби, але казав, що розлучився з ексдружинами через різні погляди на майбутнє.
- Олексій та Анастасія познайомилися у 2014 році на курсах Арестовича. У шлюбі в них народився син Олександр. Раніше Арестович заявляв, що робить так, щоб його дружина була щасливою.
- У січні 2023 року Олексій Арестович звільнився з Офісу президента, а згодом виїхав з України. Наразі він проживає за кордоном.