Психолог Анастасия Арестович, вероятно, стала инициатором развода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.
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Жена Алексея Арестовича обратилась с заявлением о расторжении брака в Соломенский районный суд города Киева еще 11 февраля. Сейчас больше деталей неизвестно.
Анастасия Арестович обратилась в суд / Скриншот с сайта Единого государственного реестра судебных решений
Ни Анастасия, ни Алексей Арестович не комментировали личную жизнь и решение расторгнуть брак.
Что известно о личной жизни Арестовича
- Анастасия была третьей женой одиозного экс-чиновника. Арестович не рассказывал о своих предыдущих браках, но говорил, что развелся с экс-супругами из-за разных взглядов на будущее.
- Алексей и Анастасия познакомились в 2014 году на курсах Арестовича. В браке у них родился сын Александр. Ранее Арестович заявлял, что делает так, чтобы его жена была счастливой.
- В январе 2023 года Алексей Арестович уволился из Офиса президента, а затем выехал из Украины. Сейчас он проживает за границей.