Психолог Анастасия Арестович, вероятно, стала инициатором развода. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

К слову Были на грани развода: жена Романа Сасанчина о кризисах в отношениях с мужем

Жена Алексея Арестовича обратилась с заявлением о расторжении брака в Соломенский районный суд города Киева еще 11 февраля. Сейчас больше деталей неизвестно.



Анастасия Арестович обратилась в суд / Скриншот с сайта Единого государственного реестра судебных решений

Ни Анастасия, ни Алексей Арестович не комментировали личную жизнь и решение расторгнуть брак.

Что известно о личной жизни Арестовича