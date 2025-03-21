Ким Кардашян потребовала назначить экстренное слушание по делу об опеке. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на People.

К слову Певица Sia подала на развод с мужем после двух лет брака

На прошлой неделе модель внезапно прервала визит дочери Норт к отцу. Охранники сообщили Кардашян о том, что на место встречи Канье Уэста с дочерью также прибудут братья Эндрю и Тристан Тейт. На них подали в суд за сексуальное насилие в Великобритании и США.

14 марта Ким Кардашян и Канье Уэст встретились с посредником и своими адвокатами. Причиной стало то, что рэпер выпустил трек со скандальным P. Diddy (Шоном Комбсом), которого обвиняют в торговле людьми. В записи этого трека приняла участие Норт. Звездная мать выступала против релиза песни.

Поведение Канье Уэста в соцсетях и на публике также могло встревожить Ким Кардашян. Рэпер сделал грубое заявление об умственных способностях детей Бейонсе и Jay Z. Впоследствии он заявил, что Ким Кардашян и ее семья якобы эксплуатируют детей, вспомнив съемки Норт в песне FKA Twigs и ролике в тиктоке.

Напомним, Канье Уэст в последние годы не впервые попадает в громкие скандалы. Лишь недавно он оконфузился тирадой расистских, мизогинних, антисемитских сообщений в соцсети Х, называя себя нацистом. Позже он выставил на продажу футболки со свастикой.

Ким Кардашян и Канье Уэст были женаты с 2014 года, а в 2022 официально развелись. В их браке родилось четверо детей – 12-летняя Норт, 9-летний Сейнт, 7-летняя Чикаго и 5-летний Псалм.