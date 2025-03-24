Дженніфер Еністон і Педро Паскаль повечеряли у ресторані одного з готелів Західного Голлівуду. Про це пише Show 24 з посиланням на The Daily Mail.

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Зірка "Друзів" прийшла на побачення у синіх джинсах та білій футболці, доповнивши образ чорною жилеткою. Тоді як актор "Гладіатора 2" та "Останніх з нас" постав у чорній шкіряній косусі, джинсах та в окулярах.

Як повідомили папараці, пара прибула до закладу окремо. Після тригодинної вечері та спілкування вони роз'їхалися.

У мережі припускають, що зустріч Педро Паскаля й Дженніфер Еністон – тільки робоча. Зірки могли обговорювати участь актора у серіалі "Ранкове шоу". Адже нещодавно під час спільного інтерв'ю Дженніфер запитала у колеги, чи була б йому цікавою така пропозиція.

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