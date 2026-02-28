Часть пользователей начала утверждать, что на красной дорожке появился якобы клон актера или что он был в маске. На это обратило внимание издание The Daily Mail.

Так, после церемонии награждения "Сезар" в сети начали распространяться видео и фото с красной дорожки. Некоторые пользователи заявили, что актер "выглядит иначе", чем раньше. Среди аргументов – якобы другой цвет глаз, измененная форма бровей или ушей, "неестественное" выражение лица.

Отдельные комментаторы пошли еще дальше, заявляя, что его личность изменилась или что актер выглядит пустым по сравнению с тем, каким был 10-20 лет назад.

Появление Джима Керри на премии "Сезар" активно обсуждают в сети / Скриншоты с Threads

Впрочем, никаких подтверждений этим "теориям заговора" нет. Здесь важно понимать, что освещение, угол съемки и качество видео могут искажать черты лица. Кроме того, не стоит забывать о естественных возрастных изменениях – Керри 64 лет, поэтому его внешность закономерно изменилась со времен 1990-х, когда он находился на пике популярности.

Дополнительное внимание к его появлению привлекли и предыдущие заявления. В 2022 году в интервью Access Hollywood Керри говорил, что планирует уйти на пенсию. Впрочем, полностью карьеру он не завершил. Актер вернулся к роли доктора Эгмана в третьей части франшизы "Еж Соник", которая вышла в 2024 году. Ожидается, что он также появится в четвертой части, премьера которой запланирована на 2027 год.

Что известно о церемонии "Сезар"?