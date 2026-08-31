Выдаю себя за подростка: блогер Ева Коршик раскрыла свой настоящий возраст

Известная украинская блогерша Ева Коршик откровенно высказалась о волне хейта в отношении своей внешности. Инфлюенсерша призналась, что сталкивается с массовым недоверием со стороны аудитории, которая подозревает ее в сокрытии настоящего возраста.

Недавно звезда социальных сетей отпраздновала свой 26-й день рождения. Однако после публикации праздничного поста она заметила, что подавляющее большинство комментариев (около 95 %) касалось вовсе не поздравлений. Подписчики массово начали писать, что Ева выглядит значительно старше своих лет. Во время интервью для проекта "Тур со звездами" Коршик ответила на эти упреки.

Я не знаю, ну мне что, паспорт показать? Ну не выгляжу так, не выгляжу. Ну успокойтесь уже,

– отреагировала Коршик.

Блогерша подчеркнула, что вполне довольна собой и не понимает, почему цифра в паспорте стала поводом для травы. Особенно ее возмутил тот факт, что авторами большинства негативных комментариев являются именно женщины.

Мне кажется, что я неплохо выгляжу, и это не повод критиковать меня за возраст, за внешность. Очень странно получать такие комментарии от девушек. Когда ты видишь, что нормально выглядящей женщине пишут о внешности и хейтят за возраст – это вообще просто в моем мире не существует,

– отметила инфлюенсерша.

Ева Коршик / фото из инстаграма

В то же время Ева решила с иронией относиться к конспирологическим теориям некоторых подписчиков о том, что она намеренно скрывает настоящую дату своего рождения.

Это такая пиар-кампания: на самом деле мне 36, но я выдаю себя за 26-летнюю малышку,

– пошутила звезда.

Стоит напомнить, что Ева Коршик – популярная украинская лайфстайл- и фэшн-блогерша, автор YouTube-шоу "Okay Eva", за жизнью которой следит большая аудитория в инстаграме и TikTok. Свою известность девушка завоевала благодаря стильному контенту, эстетичным образам и развлекательным видео. Что касается личной жизни, то блогер замужем за бизнесменом и блогером Сергеем Гуцу (известным в сети как Серега 01к), с которым регулярно делится совместными кадрами в своих соцсетях.

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