Нещодавно зірка соцмереж відсвяткувала свій 26-й день народження. Однак після публікації святкового допису вона помітила, що абсолютна більшість коментарів (близько 95%) стосувалася зовсім не побажань. Підписники масово почали писати, що Єва виглядає значно старшою за свої роки. Під час інтерв'ю для проєкту "Тур зірками" Коршик відповіла на ці закиди.

Я не знаю, ну мені що, паспорт показати? Ну не виглядаю так, не виглядаю. Ну заспокойтеся вже,

– відреагувала Коршик.

Блогерка наголосила, що цілком задоволена собою, і не розуміє, чому цифра в паспорті стала причиною для цькування. Особливо її обурив той факт, що авторами більшості негативних повідомлень є саме жінки.

Мені здається, що я непогано виглядаю, і це не привід булити за вік, за зовнішність. Дуже дивно отримувати ці коментарі від дівчат. Коли ти бачиш, що нормально виглядаючій жінці пишуть про зовнішність і хейтять за вік – це взагалі просто в моєму світі не існує,

– зазначила інфлюенсерка.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на



Єва Коршик / Фото з інстаграму

Водночас конспірологічні теорії деяких фоловерів про те, що вона навмисно приховує реальну дату свого народження, Єва вирішила сприймати з іронією.

Це така піар-кампанія, що насправді мені 36, але я видаю себе за 26-річну малолітку,

– пожартувала зірка.

Варто нагадати, що Єва Коршик – популярна українська лайфстайл та фешн-блогерка, авторка YouTube-шоу "Okay Eva", за життям якої стежить велика аудиторія в інстаграмі та тіктоці. Свою впізнаваність дівчина здобула завдяки стильному контенту, естетичним образам та розважальним відео. Щодо особистого життя, то блогерка одружена з бізнесменом і блогером Сергієм Гуцу (відомим у мережі як Серьога 01к), з яким регулярно ділиться спільними кадрами у своїх соцмережах.

До речі, Даша Квіткова назвала маніпуляцію з обличчям, про яку сильно шкодує, коли ще була у дуже молодому віці.