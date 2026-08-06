Інфлюенсерка вирішила поділитися своєю помилкою юності в інстаграмі. Виявилося, що у неї зроблений перманентний татуаж стрілок на повіках.

Зараз цей макіяж викликає у неї шалене роздратування, і вона хоче застерегти від подібних кроків інших. У своїх соцмережах блогерка емоційно прокоментувала цей вчинок:

Ой, дівчата, найтупіше, що я коли-небудь зробила в своєму житті – це перманент стрілок (хоча це ще не найтупіше). Ну була мала дура, приймаю це. Але зараз дуже бішусь з цього і хочу вивести,

– написала Даша.

Зараз ці перманентні стрілки помітні на обличчі блогерки, проте вона налаштована рішуче та планує звести їх за допомогою сучасних косметологічних процедур.

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Даша Квіткова

До слова, це вже не перше втручання в зовнішність, яке дівчина вважає помилкою. Нагадаємо, раніше Квіткова зізнавалася, що лягла під ніж пластичного хірурга виключно через тиск суспільства. Вона зробила ринопластику через невпевненість у собі, яку їй нав'язали після участі в телешоу. Зірка так описувала цей період:

Ти живеш собі 20 років до проєкту і в тебе немає комплексів з приводу твого носа. Коли ти починаєш дивитися на себе в ефірі, така: "Непогано". Але потім починаєш читати коментарі і там… До речі, ніс і яснева усмішка у мене була. Я трохи підрізала ясна і це теж через хейтерів. Бо вони почали писати: "що в неї з усмішкою, дуже багато ясен, скажіть їй, щоб вона не усміхалась; що в неї з носом, чому він роздвоюється.

А от чому Даші можна позаздрити – так це ідеальній фігурі, яку вона продемонструвала на відпочинку в Туреччині зі своїм сином.



