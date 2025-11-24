Евровидение 2026: рассекретили имена 15 артистов, которые примут участие в Нацотборе
Украина в 2026 году примет участие в международном песенном конкурсе Евровидение, где поборется за победу. Уже в феврале украинцы выберут представителя нашей страны.
Сейчас же объявили участников Нацотбора-2026. Подробнее о них – далее в материале 24 Канала.
Джамала, которая является музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026, рассказала, что рассмотрела 451 заявку от разных музыкантов, однако в лонглист Нацотбора-2026 вошло только 15 артистов.
Кто стал участником Нацотбора-2026?
1. Певица ANSTAY из города Энергодар;
2. Jerry Heil, которая в 2024 году уже представляла Украину на Евровидении. Тогда она выступала вместе с рэпершей alyona alyona;
3. Группа Karyotype. Музыканты также пробовали свои силы в Нацотборе в 2024 году;
4. Артист KHAYAT в четвертый раз идет на Нацотбор;
Количество попыток не говорит ни о чем, кроме целеустремленности и желания быть услышанным,
– подчеркнул музыкант.
5. LAUD – еще один участник, который ранее участвовал в конкурсе. Он был в Нацотборе 2018 и 2022 годов;
6. Исполнительница LELÉKA, которая родом из городка Шахтерское, но уже долгое время учится и живет в Германии;
7. MOLODI, которые были финалистами Национального отбора на Евровидение 2025;
8. 21-летняя певица из Винницы MON FIA;
9. Monokate – это сольный проект Екатерины Павленко, которая с группой Go_A в 2021 году представляла Украину на Евровидении.
Также в лонглист на Нацотбор-2026 вошли артисты:
- Mr. Vel;
- OKS;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук
- и группы Группа The Elliens и "ЩукаРыба".
Кто стал участником Нацотбора-2026: смотрите видео онлайн