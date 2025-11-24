Євробачення 2026: розсекретили імена 15 артистів, які візьмуть участь в Нацвідборі
Україна у 2026 році візьме участь в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення, де позмагається за перемогу. Вже в лютому українці оберуть представника нашої країни.
Зараз же оголосили учасників Нацвідбору-2026. Детальніше про них – далі в матеріалі 24 Каналу.
Джамала, яка є музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення-2026, розповіла, що розглянула 451 заявку від різних музикантів, проте до лонглиста Нацвідбору-2026 увійшло лише 15 артистів.
Хто став учасником Нацвідбору-2026?
1. Співачка ANSTAY з міста Енергодар;
2. Jerry Heil, яка у 2024 році вже представляла Україну на Євробаченні. Тоді вона виступала разом з реперкою alyona alyona;
3. Гурт Karyotype. Музиканти також пробували свої сили в Нацвідборі у 2024 році;
4. Артист KHAYAT учетверте йде на Нацвідбір;
Кількість спроб не говорить ні про що, окрім цілеспрямованості та бажання бути почутим,
– підкреслив музикант.
5. LAUD – ще один учасник, який раніше брав участь в конкурсі. Він був у Нацвідборі 2018 та 2022 років;
6. Виконавиця LELÉKA, яка родом з містечка Шахтарське, але вже довгий час навчаються та живе в Німеччині;
7. MOLODI, які були фіналістами Національного відбору на Євробачення 2025;
8. 21-річна співачка з Вінниці MON FIA;
9. Monokate – це сольний проєкт Катерини Павленко, яка з гуртом Go_A у 2021 році представляла Україну на Євробаченні.
Також до лонглиста на Нацвідбір-2026 увійшли артисти:
- Mr. Vel;
- OKS;
- Valeriya Force;
- Марта Адамчук
- та гурти Гурт The Elliens і "ЩукаРиба".
Хто став учасником Нацвідбору-2026: дивіться відео онлайн
Що відомо про Національний відбір-2026?
- Він пройде в лютому 2026 року.
- У фіналі конкурсу журі та учасники оберуть артиста, який представить нашу країну на Євробаченні.
- Переможець Національного відбору виступить на арені Wiener Stadthall у Відні. Перший півфінал Євробачення-2026 запланований на 12 травня, другий – 14 травня, а гранд-фінал пройде 16 травня.