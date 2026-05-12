Могут ли украинцы голосовать в первом полуфинале Евровидения-2026

Евровидение-2026 стартует уже совсем скоро. Сегодня, 12 мая, состоится первый полуфинал конкурса. По результатам жеребьевки, Украина будет выступать во втором полуфинале.

Каждый еврофан может присоединиться к избранию победителя или лидера конкурса. Зрители в странах вещателей-участников могут голосовать в том полуфинале, где соревнуется их песня, пишет 24 Канал.

То есть, Украина не голосует в первом полуфинале. Еврофаны-украинцы смогут отдавать свои голоса только во втором полуфинале, что состоится в четверг, 14 мая.

Если сейчас вы находитесь за границей и в той стране, что участвует в первом полуфинале, то вы можете голосовать за своего фаворита.

Напомним, что в первом полуфинале участвуют такие страны: Молдова, Швеция, Хорватия, Греция, Португалия, Грузия, Финляндия, Черногория, Эстония, Израиль, Бельгия, Литва, Сан-Марино, Польша, Сербия.

Страны "большой четверки" и страна-победитель также будут выступать в полуфиналах. Сегодня выступает Италия и Германия. Также добавим, что зрители из остального мира могут голосовать в каждом полуфинале.

Как проголосовать на Евровидении?

Зрители могут проголосовать до 20 раз, но не более 5 голосов можно отдать за одного участника.

Всего есть 3 варианта того, как голосовать. Можно выбрать тот, что будет для вас самым удобным.