В тройке лидеров: Болгария взорвала финал Евровидения-2026 песней от друга Киркорова

Долгожданный финал Евровидения-2026 начался 16 мая в Вене. Болгарская исполнительница Dara уже представила свой динамичный трек Bangaranga, который заставил весь зал двигаться в унисон с безумным ритмом.

Букмекеры на сайте Eurovisionworld пророчат певице 3 место.

Певица устроила на сцене настоящий взрыв энергии, ведь соединила в своем выступлении современный электронный бит с выразительными звуковыми мотивами. Одним из авторов песни Bangaranga стал греческий композитор Димитрис Контопулос. Впрочем, его участие вызвало неоднозначную реакцию в сети, ведь музыкант является многолетним другом путиниста Филиппа Киркорова.

Перформанс поразил зрителей сложной и синхронной хореографией, которую Dara выполняла вместе с большим танцевальным балетом. Яркие неоновые декорации, динамическая смена графики на экранах и сильная харизма артистки создали атмосферу масштабного современного шоу. Певица уверенно держала внимание зала от первой до последней секунды и продемонстрировала мощный вокал. Именно поэтому зрители наградили выступление овациями.

Dara – Bangaranga

Что известно о представительнице Болгарии?

Dara считается одной из самых известных исполнительниц в своей стране. Певица постоянно расширяет границы родной культуры. Слушатели больше всего знают ее благодаря хитам Thunder, Call Me и Mr. Rover, которые неделями возглавляли главные хит-парады.

Клипы и треки Dara уже собрали более 80 миллионов прослушиваний и просмотров на различных цифровых платформах. Артистка также помогала развиваться новому поколению коллег, когда работала ментором в вокальном шоу The Voice of Bulgaria в течение 2021 и 2022 годов.

Особым проектом в карьере исполнительницы стал альбом ADHDARA, который она выпустила в 2025 году. Именно эта пластинка определила ее уверенный переход от статуса локальной поп-звезды к артистке с выразительной международной идентичностью и глобальным присутствием.