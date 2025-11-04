Молдова возвращается на Евровидение после годичного перерыва

Молдова вернется на Евровидение в 2026 году. В прошлом году страна отказалась от участия в песенном конкурсе из-за "экономических, административных и художественных вызовов".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения.

Не пропустите Организаторы Евровидения отложили голосование об участии Израиля в песенном конкурсе

Как пишет Eurovision World, 30 сентября молдавская общественная телерадиокомпания TRM обсудила с артистами и продюсерами возможное участие в Евровидении-2026, в частности формат национального отбора, потенциальные изменения правил, стратегии продвижения и меры поддержки членов делегации.

Возвращение Молдовы напоминает нам о силе нашего сообщества, силе ценностей и о том, что на самом деле означает быть объединенным через музыку,

– сказал директор Евровидения Мартин Грин.

TRM сообщила, что после консультации с артистами, продюсерами и представителями музыкальной индустрии приняли решение внедрить новый формат национального отбора, вдохновленный европейским опытом и адаптированный к местной специфике. Процессом будут руководить два опытных продюсера: Сергей Орлов и Роман Бурлаца.

Прием заявок на участие в национальном отборе начнется 7 ноября и продлится 30 дней. Впервые будет 20 членов жюри: 5 международных и 15 национальных, чтобы обеспечить прозрачность и международную конкурентоспособность.

Для справки! Молдова принимала участие в Евровидении 19 раз. Страна дебютировала на песенном конкурсе в 2005 году и пропустила его только в 2025 году.

Лучшего результата Молдова достигла в 2017 году, когда Евровидение принимал Киев. Группа Sunstroke Project заняла 3 место с песней Hey Mamma. В гранд-финал страна проходила 13 раз.

Евровидение-2026: главное