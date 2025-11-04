Молдова повертається на Євробачення після річної перерви

Молдова повернеться на Євробачення у 2026 році. Торік країна відмовилась від участі у пісенному конкурсі через "економічні, адміністративні та мистецькі виклики".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Євробачення.

Як пише Eurovision World, 30 вересня молдавська суспільна телерадіокомпанія TRM обговорила з артистами та продюсерами можливу участь у Євробаченні-2026, зокрема формат національного відбору, потенційні зміни правил, стратегії просування і заходи підтримки членів делегації.

Повернення Молдови нагадує нам про силу нашої спільноти, силу цінностей і про те, що насправді означає бути об'єднаним через музику,

– сказав директор Євробачення Мартін Грін.

TRM повідомила, що після консультації з артистами, продюсерами й представниками музичної індустрії ухвалили рішення впровадити новий формат національного відбору, натхнений європейським досвідом і адаптований до місцевої специфіки. Процесом керуватимуть два досвідчених продюсери: Сергій Орлов і Роман Бурлаца.

Прийом заявок на участь у національному відборі розпочнеться 7 листопада і триватиме 30 днів. Уперше буде 20 членів журі: 5 міжнародних та 15 національних, щоб забезпечити прозорість і міжнародну конкурентоспроможність.

Для довідки! Молдова брала участь у Євробаченні 19 разів. Країна дебютувала на пісенному конкурсі у 2005 році й пропустила його лише у 2025 році.

Найкращого результату Молдова досягла у 2017 році, коли Євробачення приймав Київ. Гурт Sunstroke Project посів 3 місце з піснею Hey Mamma. До гранд-фіналу країна проходила 13 разів.

Євробачення-2026: головне